Aus Eifersucht: Beifahrer der Ehefrau vom Ehemann verprügelt

Ein 46-jähriger Österreicher hat am Freitag in Hopfgarten in Nordtirol einem 31-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen, weil er diesen zuvor am Beifahrersitz im Pkw seiner Frau gesehen hatte. Der Verprügelte musste mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden. Der geständige Angreifer wurde auf freiem Fuß angezeigt.