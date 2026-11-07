Der Jüngere habe den befreundeten Mann „aus Eifersucht“ zu einer Aussprache gebeten, schilderte Polizeisprecher Markus Dittrich. Bei dem Treffen in der Widerhofergasse habe der Iraner seinem Landsmann unvermittelt mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen. Ein Bekannter des Verletzten, der den 36-Jährigen begleitet hatte, verständigte die Einsatzkräfte.<BR \/><BR \/>Die Polizei leitete umgehend eine Sofortfahndung nach dem Verdächtigen ein, der fluchtartig den Tatort verlassen hatte. An der Fahndung beteiligten sich auch Kräfte der Sondereinheit WEGA. Der 34-Jährige wurde wenig später in der Nähe des Matzleinsdorfer Platzes festgenommen. Die Tatwaffe konnte bisher nicht gefunden werden.