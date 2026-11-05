Geklagt hatten Valentin Hofer, der frühere Präsident des Konsortiums, und Roland Thomaser, der frühere Direktor. Sie hatten sich gegen die Entscheidung der Landesregierung vom 1. April 2025 gewandt, das Konsortium unter kommissarische Verwaltung zu stellen und aufzulösen.<BR \/><BR \/>Das öffentliche Konsortium kümmerte sich seit Ende der 1980er-Jahre um Wege, Flächen und Wasserleitungen in Gsies und Taisten. Weniger öffentliche Aufträge und Änderungen bei der Beitragsvergabe brachten die Einrichtung – wie berichtet – zuletzt jedoch zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten. Laut Landesverwaltung war sie schließlich nicht mehr in der Lage, ihre laufenden Ausgaben zu decken. <BR \/><BR \/>Von Schulden in Höhe von mindestens 400.000 Euro war die Rede. Daraufhin setzte die Landesregierung den Wirtschaftsprüfer Michael Palla als kommissarischen Verwalter ein und beauftragte ihn mit der Auflösung des Konsortiums. <BR \/><BR \/>Dagegen zogen die beiden früheren Führungskräfte vor Gericht – und verloren in erster Instanz. Das Verwaltungsgericht befand das Vorgehen des Landes für rechtmäßig. Nun bestätigte auch der Staatsrat diese Einschätzung, der einen Rekurs von Hofer und Thomaser gegen das erstinstanzliche Urteil vollumfänglich abwies. <BR \/><BR \/>Die Richter in Rom hielten fest, dass die finanziellen Schwierigkeiten nur ein Teil des Problems gewesen seien: Auch ein fehlender Tätigkeitsplan, die mangelnde Zusammenarbeit mit dem Land und organisatorische Unregelmäßigkeiten hätten gezeigt, dass das Konsortium seine Aufgaben nicht mehr ordnungsgemäß erfüllen konnte. Demnach sei die Landesregierung berechtigt gewesen, nicht nur eine kommissarische Verwaltung einzusetzen, sondern auch die Auflösung des Konsortiums in die Wege zu leiten.<BR \/><BR \/>Diese ist derzeit im Gange: Maschinen und Geräte im Besitz des Konsortiums wurden verkauft, öffentliche Wege und Erschließungsflächen unentgeltlich an die Gemeinden Gsies und Welsberg-Taisten übertragen. Derzeit wird das Trinkwassernetz an die Gemeinde Gsies übergeben, die dafür rund 100.000 Euro bezahlt (wir berichteten). Mit den Einnahmen sollen die Verbindlichkeiten gedeckt und die Auflösung abgeschlossen werden. <BR \/><BR \/>Hofer und Thomaser müssen zudem die Prozesskosten tragen: Der Staatsrat legte dafür jeweils 4.000 Euro zugunsten des Landes und des kommissarisch verwalteten Konsortiums fest, zuzüglich gesetzlicher Nebenkosten.