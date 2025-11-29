<BR \/><BR \/>Ob die Beamten den Mann daran hinderten, ins Ausland zu reisen, geht aus der Aussendung nicht hervor. Jedenfalls handelte es sich um den 20-jährigen Marokkaner, den sie am Brennerbahnhof kontrollierten, um einen verurteilten Mann. <BR \/><BR \/>Zwar trug er laut Polizei keine Dokumente bei sich – im Kommissariat konnten die Ermittler den Verdächtigen aber rasch identifizieren. Und feststellen, dass er sich eigentlich gar nicht an der Staatsgrenze hätte aufhalten dürfen. <BR \/><BR \/>Er hätte auch gar nicht seine Wohnung in Sondrio verlassen dürfen, zumal er zu einer Haftstrafe über vier Jahre und zwei Monate verurteilt worden war – und diese im Hausarrest angetreten hatte. Der Verdächtige wurde wegen des Verdachts auf Missachtung dieser Maßnahme festgenommen und erneut unter Hausarrest gestellt.