Die neue Website der Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) möchte dazu beitragen, Lebensmittelverschwendung im Alltag zu vermeiden. Denn nicht alles, was übrig bleibt oder bald aufgebraucht werden sollte, gehört in den Abfall. Aus gekochten Nudeln vom Vortag, Gemüse, Brot oder anderen Lebensmitteln lassen sich mit etwas Kreativität noch schmackhafte Gerichte zubereiten.<BR \/><BR \/>Die Suche nach passenden Rezepten ist dabei besonders einfach: Die Rezepte können gezielt nach dem Lebensmittel durchsucht werden, das man gerade zu Hause hat und verwenden möchte. So lassen sich schnell passende Ideen finden, ohne lange nach einem geeigneten Rezept suchen zu müssen.<BR \/><BR \/>Neben den bereits verfügbaren Rezepten bietet die Website auch die Möglichkeit, eigene Ideen zur Resteverwertung einzureichen. Verbraucherinnen und Verbraucher können ihre Rezepte über die dafür vorgesehene Seite auf <a href="https:\/\/bestereste.it\/rezept-erstellen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">https:\/\/bestereste.it\/rezept-erstellen <\/a>einreichen. Das entsprechende Online-Formular ist einfach und intuitiv aufgebaut und kann unkompliziert ausgefüllt werden. Die eingereichten Rezepte werden von der Verbraucherzentrale Südtirol geprüft und können anschließend auf der Website veröffentlicht werden. So soll nach und nach eine vielfältige Sammlung entstehen, die auch von den Erfahrungen und Ideen der Verbraucherinnen und Verbraucher lebt.<BR \/><BR \/>Mit „bestereste.it“ stellt die VZS eine praktische Informations- und Rezeptsammlung zur Verfügung, die dazu anregen soll, Lebensmittel bewusster zu verwenden und vorhandene Lebensmittel möglichst vollständig zu nutzen. Gerade im eigenen Haushalt lässt sich ein erheblicher Teil der Lebensmittelverschwendung vermeiden: Wer Lebensmittelreste verwertet, kann Abfälle reduzieren, natürliche Ressourcen schonen und nicht zuletzt auch beim Einkauf sparen.<BR \/><BR \/>Die Website wurde von der Verbraucherzentrale Südtirol im Rahmen des Projekts „Freie Fahrt für Verbraucherrechte“, finanziert vom Ministerium für Unternehmen und „Made in Italy“ (MIMIT) gemäß D.D. vom 12. Mai 2025, erstellt.