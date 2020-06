Aus Slowakei geflüchtet: Verbrecher in Kastelruth verhaftet

Es war laut Aussendung der Carabinieri für wenige vorstellbar, dass es sich bei diesem scheinbar harmlose Mann in Wahrheit um einen gefährlichen Verbrecher handle, welcher der slowakischen Justiz entkommen war.In der slowakischen Stadt Banská Bystrica hatte der Mann zahlreiche Verbrechen begangen. Im Juni 2018 beispielsweise hatte er den Angestellten eines Lokales mit einer Waffe bedroht. Im November desselben Jahres hatte er eine Mitarbeiterin eines Lebensmittelgeschäftes angegriffen.Anfang dieses Jahres wurde der 35-Jährige von der slowakischen Justizbehörde für schuldig befunden. Gegen den Verbrecher, der mittlerweile nach Südtirol geflüchtet war, wurde ein Europäischer Haftbefehl erlassen. So konnte er durch die rasche Reaktion der Carabinieri von St. Ulrich nun gefasst werden.Demnach gelang es den Ordnungshütern durch eine gezielte und schnelle Ermittlung, den Täter ausfindig zu machen und in seiner Wohnung festzunehmen. Jeglicher erneuter Fluchtversuch war erfolglos. Der offensichtlich überraschte Mann öffnete die Haustür im Bademantel und war erst der Meinung, es handle sich bei dem unerwarteten Besuch um Angestellte der Post.Als er jedoch realisierte, was tatsächlich gerade im Gange war, bekannte er sich schuldig. Der Mann wurde ins Gefängnis von Bozen gebracht und wartet dort nun auf seine Auslieferung in die Slowakische Republik.

