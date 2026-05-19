Die Ausbildung am Institut dauert drei Jahre und kann in Voll- oder Teilzeit absolviert werden. Sie findet in deutscher und italienischer Sprache statt. Nach Abschluss des Lehrgangs wird der Titel ,Ärztin\/Arzt für Allgemeinmedizin’ verliehen, der auf EU-Ebene anerkannt ist. Nur wer im Besitz dieses Titels ist, kann mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst eine Konvention als Ärztin\/Arzt für Allgemeinmedizin abschließen.<BR \/><BR \/>Die Ausbildung am Institut in Bozen besteht aus zwei Teilen: Der praktische Teil (Vollzeit) umfasst 144 Wochen, zusätzlich zwölf Wochen erlaubte Abwesenheit. Darin eingebettet ist der Theorie-Teil mit ca. 110 Seminaren. Die Theorie-Seminare finden am Universitären Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe Claudiana in Bozen statt. Im Falle einer Teilzeit-Ausbildung müssen die Praktika in Allgemeinmedizin und Pädiatrie dennoch in Vollzeit absolviert werden. <BR \/><BR \/>Für die Südtiroler Ausbildung in Allgemeinmedizin ist ein monatliches Stipendium vorgesehen, das vom Amt für Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswesen festgelegt und ausbezahlt wird. Im Gegenzug verpflichten sich die Absolvent:innen dazu, innerhalb von fünf Jahren nach Abschluss der Ausbildung für drei Jahre als Ärztinnen\/Ärzte für Allgemeinmedizin in Südtirol zu arbeiten. Das Südtiroler Stipendium ist fast viermal so hoch wie jenes im restlichen Staatsgebiet.<BR \/><BR \/>Die Bewerbungsgesuche sind bis 19. Juni 2026 (12.00 Uhr) einzureichen.<BR \/><BR \/>Die Aufnahmeprüfung erfolgt am 15. Juli 2026 (9.00 Uhr) an der Claudiana in Bozen.<BR \/><BR \/>Der Lehrgang (zweite Session) beginnt am 7. September 2026.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/civis.bz.it\/de\/dienste\/dienst.html?id=1004980" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Details zur Ausbildung finden Sie online. <\/a><BR \/><BR \/>„Durch die Ausbildung an unserem Institut in Bozen lernen die künftigen Allgemeinmediziner:innen das lokale Gesundheitswesen und die Bezugskrankenhäuser für ihre spätere Tätigkeit kennen. Das 11 Monate dauernde Praktikum in den Ordinationen für Allgemeinmedizin garantiert eine stark praxisorientierte Ausbildung“, erklärt Institutspräsidentin Dr. Doris Hager-Prainsack.