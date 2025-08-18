<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gefaengnisausbruch-in-bozen-suche-nach-den-ausbrechern-laeuft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet,<\/a> hatten die beiden Männer am Sonntagnachmittag während des Hofgangs die Flucht ergriffen. Am Abend wurde einer der beiden Ausbrecher – ein 30-jähriger Marokkaner – in Meran auf dem Thermenplatz festgenommen und sofort zurück in das Bozner Gefängnis überstellt ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ausbruch-aus-bozner-gefaengnis-ein-haeftling-gefasst-der-zweite-auf-der-flucht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>).<h3>\r\nErster Ausbrecher wieder hinter Gittern<\/h3>Zuvor hatte Quästor Giuseppe Ferrari die Kontrollen im ganzen Gebiet massiv verstärken lassen, wie aus einer Aussendung der Quästur hervorgeht. Die Festnahme gelang schließlich durch eine mobile Einheit der Bozner Quästur. Unterstützt wurden diese von der Gefängnispolizei. <h3>\r\nZweiter Ausbrecher noch auf freiem Fuß<\/h3>Der Geflüchtete muss sich nun wegen Gefängnisausbruch verantworten – dieses Vergehen sieht eine Freiheitsstrafe zwischen einem und drei Jahren vor.<BR \/><BR \/>Unterdessen läuft die Fahndung nach dem zweiten Ausbrecher – einem 20-jährigen Tunesier – weiter auf Hochtouren. Koordiniert werden die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft Bozen.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte bescheid!<\/a>