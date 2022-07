Der Waldbrand in Prad von Laas aus gesehen. - Foto: © Johannes Tappeiner

Foto: © Elias Zwerger

Zu einem ausgedehnten Waldbrand ist es am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr bei Schmelz Frauwaal in Prad am Stilfersjoch gekommen.Zahlreiche Feuerwehren der Umgebung wurden alarmiert und stehen derzeit im Großeinsatz. Zusammen versuchen alle Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle zu bekommen.Der Warnlagebericht des Landeswarnzentrums in der Agentur für Bevölkerungsschutz weist seit mehreren Wochen auf die erhöhte Waldbrandgefahr in ganz Südtirol hin: Die Forstbehörde stuft das Gefährdungspotential Waldbrand landesweit mit der Warnstufe Gelb ein.