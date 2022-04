„Ausgedient hat der Grüne Pass auch mit 1. Mai nicht“ „Ausgedient hat der Grüne Pass auch mit 1. Mai nicht“

Mit 1. Mai muss man, wie berichtet, den Grünen Pass in Italien und damit auch in Südtirol (fast) nirgends mehr vorzeigen. Ausgedient, so unterstreicht der Vizeeinsatzleiter der Covid-Taskforce, Dr. Patrick Franzoni, hat der Pass damit aber nicht.