Ausgelassene Feierstimmung nach Italiensieg

Nach den Krawallen nach dem Sieg gegen Österreich am vergangenen Samstag, bei dem 3 Ordnungshüter verletzt wurden, hatte die Bozner Stadtgemeinde gemeinsam mit der Quästur und dem Regierungskommissariat strenge Verordnungen erlassen, darunter ein Alkohol- und Flaschenverbot im Freien im gesamten Stadtgebiet. Nach dem erneuten Sieg der „Azzurri“ am Freitag, diesmal gegen Belgien, rannten erneut zahlreiche Feiernde auf die Straße – diesmal behielt die freudige Stimmung bis Redaktionsschluss jedoch Oberhand.Zwar kam es unter anderem am Bozner Siegesplatz zu Menschenansammlungen, größere Ausschreitungen oder Gewaltszenen wurden aber nicht gemeldet.Grund dafür dürfte auch die erhöhte Polizeipräsenz gewesen sein, die für den Abend verordnet wurde.Am Siegesplatz und der oberen Freiheitsstraße herrschte am Freitagabend ein Parkverbot.Und auch in Meran wurde der Sieg der italienischen Mannschaft gefeiert.

