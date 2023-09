Ausgerottet

Sie war erst 3 Jahre alt, doch die Häscher kannten kein Erbarmen: In der Nacht auf den 16. September 1943 wurde Olimpia Carpi zusammen mit ihrer Schwester Germana (16) und ihrer Mutter Lucia in ihrer Wohnung in der Leonardo-da-Vinci-Straße festgenommen. 6 Monate später war Olimpia tot: ermordet in der Gaskammer sofort nach ihrer Ankunft im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. - Foto: © Gemeindepresseamt