Mittwochabend entdeckte sie neben einer Straße in Niederlana zwei Kartonschachteln – davor saß ein ausgesetztes Kaninchen. „In einer Schachtel befand sich ein zweites Kaninchen“, sagt Laimer. Angesichts der zwei Schachteln schaute sie nach, ob weitere Tiere ausgesetzt worden waren. Die beiden Kaninchen brachte sie auf ihren Goldbichlhof, wo sie nun ein Zuhause gefunden haben.<BR \/><BR \/>Der Appell der Referentin ist klar und deutlich: „Überlegt gut, bevor ihr euch ein Haustier zulegt. Und wenn ihr irgendwann ein Problem damit habt, setzt es bitte nicht einfach aus. Es gibt so viele Tierschutzvereine, die euch unterstützen können.“