Empfangen wurden die Maturantinnen und Maturanten von Landeshauptmann Arno Kompatscher, den Bildungslandesräten Philipp Achammer und Marco Galateo, den Bildungs- und Landesschuldirektorinnen und -direktoren sowie von Stefan Pan, Präsident der Stiftung Südtiroler Sparkasse, und Alexander Rieper, Präsident des Unternehmerverbandes.<h3>\r\nMut und Zuversicht für den weiteren Lebensweg<\/h3>Landeshauptmann Kompatscher betonte in seiner Ansprache: „Ein Schulabschluss mit Bestnote setzt nicht nur Talent voraus, sondern vor allem Einsatzbereitschaft, Durchhaltevermögen und Freude am Lernen.“ Zugleich hob er das Umfeld hervor: „Hinter jeder hervorragenden Leistung stehen auch Familien, Lehrpersonen und Schulen, die junge Menschen auf ihrem Weg begleiten.“ Den Geehrten wünschte er Mut und Zuversicht für ihren weiteren Lebensweg: „Südtirol baut auf junge Menschen, die Verantwortung übernehmen und die Zukunft unseres Landes mitgestalten.“<BR \/><BR \/>Die Absolventinnen und Absolventen erhielten eine Anerkennungsurkunde sowie ein von der Stiftung Südtiroler Sparkasse gestiftetes Geschenk. Entlang eines Rundgangs mit Fotopoints und Willkommensdrink gelangten die Geehrten anschließend in den Ortlersaal, wo sie offiziell begrüßt wurden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1258950_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Durch den Abend führte Moderatorin Karin Gschnitzer, die die Veranstaltung zweisprachig moderierte. In einer Gesprächsrunde berichteten vier ehemalige Absolventinnen und Absolventen über ihren Ausbildungs- und Berufsweg und gaben persönliche Einblicke in unterschiedliche Lebens- und Karrierewege.<BR \/><BR \/>Der Filmemacher Jonathan Teutsch, Gründer der Videoproduktionsfirma FilmIT, sprach über seinen Weg in die Selbstständigkeit. Mattias Celandroni, Absolvent der TFO Bruneck, stellte sein Start-up MCM3D vor, das innovative 3D-Drucklösungen entwickelt. Valentina Cibin, Programmgestalterin bei Rai Alto Adige und Moderatorin der Radiosendung Youth On Air, berichtete von ihrer Arbeit im Bereich Kommunikation. Elena Nagler, die in Brixen Bildungswissenschaften studiert, erzählte von der Gründung ihres eigenen Unternehmens EllisKidsEvents, das Angebote im Bereich Kinderbetreuung und Events umsetzt.<h3>\r\n„Bildung eröffnet Chancen“<\/h3>„Diese Ehrung soll nicht nur eine Belohnung für das Geleistete sein, sondern auch ein Ansporn für alles, was vor euch liegt“, sagte Stiftungspräsident Pan. „Bildung eröffnet Chancen, und wir sind stolz darauf, junge Menschen auf ihrem Weg begleiten zu dürfen.“<BR \/><BR \/>Auch Unternehmerverbandspräsident Rieper würdigte die Leistungen der Jugendlichen: „Ihr habt gezeigt, was mit Zielstrebigkeit und Leistungsbereitschaft möglich ist. Genau diese Eigenschaften brauchen wir, um uns weiterzuentwickeln und wettbewerbsfähig zu bleiben.“<BR \/><BR \/>Für die musikalische Gestaltung der Feier sorgte die junge Musikerin Emily Ferri. Im Anschluss an den offiziellen Teil begleitete DJane ENA den Ausklang des Abends musikalisch.