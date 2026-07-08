Die Zuwanderung in Italien steigt und damit auch die Zahl jener von ihnen, die ihren Obolus an den Fiskus entrichten. Laut Erhebung der Stiftung Leone Moressa aus Mestre waren es 2025 staatsweit fünf Millionen Bürger. In Summe haben sie ein Einkommensvolumen von 87,9 Milliarden Euro erwirtschaftet und 12,6 Milliarden Euro IRPEF entrichtet.<BR \/><BR \/> Machen die Ausländer staatsweit zwölf Prozent der Steuerpflichtigen aus, so liegt ihr Anteil in Südtirol mit 19,5 Prozent deutlich höher. Insgesamt waren hierzulande im Vorjahr 88.305 ausländische Personen tätig, im Trentino 71.597.<h3>\r\n255 Millionen Euro von Ausländern als Einkommenssteuer entrichtet<\/h3>Insgesamt erwirtschafteten Ausländer in Südtirol ein Einkommensvolumen von 1,5 Milliarden Euro. Das sind zwölf Prozent des gesamten von Steuerzahlern in Südtirol gemeldeten Einkommensvolumens auf 13,2 Milliarden Euro. 255 Millionen Euro wurden von Ausländern als Einkommenssteuer an den Fiskus entrichtet. Im Trentino waren es mit 165 Millionen Euro deutlich weniger.<BR \/><BR \/> Lag das Durchschnittseinkommen der Südtiroler 2025 bei 32.610 Euro und im Trentino bei 29.120 Euro, so schaut es bei den Ausländern weniger gut aus. Im Schnitt lag ihr Einkommen in Südtirol bei 18.470 Euro, im Trentino waren es 17.420 Euro. <BR \/><BR \/> Dies ist zum einen der Saisonsarbeit geschuldet. Zum anderen sind Ausländer oft in Niedriglohnsektoren (Pflege, Reinigung, Küchendienste und Mensen, Abfallwirtschaft) beschäftigt. Daraus erklärt sich auch, weshalb Ausländer in Südtirol im Schnitt 3.910 Euro an IRPEF abführen, während es bei Südtirolern 7.630 Euro sind. Im Trentino fallen bei Ausländern 3.140 Euro IRPEF an, bei Trentinern sind es 6.100.