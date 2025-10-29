Der aus Baden-Württemberg stammende Polizist hat gemeinsam mit drei Kollegen aus Bayern in den vergangenen Wochen wichtige Erfahrungen in Südtirol gesammelt, und das Seite an Seite mit Staatspolizisten im Land. <BR \/><BR \/>Täglich haben die vier Polizisten an Kursen in den verschiedenen Abteilungen der Quästur teilgenommen. Die Südtiroler Kollegen erklärten ihnen die Struktur und Organisation der Staatspolizei in Südtirol - so besuchten sie auch das Kommissariat am Brenner. <BR \/><BR \/>Quästor Giuseppe Ferrari bedankte sich persönlich beim Polizisten aus Baden-Württemberg und unterstrich, dass die Zusammenarbeit und der Austausch mit den Kollegen im Ausland ausschlaggebend in der Kriminalitätsbekämpfung sei. <BR \/><BR \/>„Erfahrungen wie diese stellen einen Mehrwert für alle dar. Denn sie stärken das gegenseitige Vertrauen und bieten die Möglichkeit, besser an gemeinsamen Themen zu arbeiten, besonders in einem Grenzgebiet wie Südtirol“, so Ferrari. Der deutsche Beamte dankte dem Quästor für die Chance, einen Teil seiner Ausbildung hierzullande zu absolvieren und wies auf die große Bedeutung des Austausches auf beruflicher und menschlicher Ebene.