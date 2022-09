Auslieferung nach Griechenland? Noch in der Schwebe

war der albanischstämmige Mann Ende August in Bruneck verhaftet worden. Der 30-Jährige, der unbescholten ist und die italienische Staatsbürgerschaft hat, lebt schon seit vielen Jahren in Südtirol, hat hier Familie und geht einer geregelten Arbeit nach. Er bestreitet, mit dem Raubüberfall in einer griechischen Ortschaft im Jahr 2010 etwas zu tun zu haben. Er habe zum betreffenden Zeitpunkt studiert und sei – so weit er sich erinnere – damals gar nicht in Griechenland gewesen.Der Vorwurf gegen ihn wiegt schwer: 3 Männer waren in ein Haus eingedrungen und hatten den Besitzer gefesselt, um ihn zu berauben. Irgendetwas dürfte dann aus dem Ruder gelaufen sein: Die Täter knebelten den Mann, indem sie ihm einen Handschuh in den Mund steckten, an dem er erstickte.Gestern stand vor dem Oberlandesgericht in Bozen die Entscheidung zur Auslieferung an Griechenland an. Bei einem EU-Haftbefehl gibt es nur wenige Hinderungsgründe – nämlich, falls der Auszuliefernde jünger ist als 14 Jahre, falls eine Strafsache schon rechtskräftig abgeurteilt ist und falls für die betreffende Straftat eine Amnestie erlassen wurde.Doch die Menschenrechte müssen in jedem Fall gewahrt werden. So beklagten die Verteidiger des 30-Jährigen, Marco Dall'Aglio und Nicola Nettis, erniedrigende Zustände in griechischen Gefängnissen. Dabei beriefen sie sich auf den jüngsten Bericht des Anti-Folter-Komitees des Europarates. Auch gehe aus dem Haftbefehl nicht hervor, wie ihr Mandant identifiziert worden sei – ob über Finderabdrücke, DNA-Abgleich, Zeugenaussagen usw. Das Oberlandesgericht (Vorsitz Richterin Silvia Monaco) vertagte seine Entscheidung, und fordert jetzt bei den griechischen Behörden Informationen an – über die Begründung des Tatverdachts, die Haftbedingungen im allgemeinen und über das Gefängnis, in das der 30-Jährige überstellt werden soll.