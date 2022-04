Ausnahmezustand in El Salvador: 15.000 mutmaßliche Gangster gefasst

In weniger als einem Monat hat die Polizei in El Salvador mehr als 15.000 mutmaßliche Bandenmitglieder gefasst. Die Verdächtigen seien in den ersten 27 Tagen des Ausnahmezustands festgenommen worden, teilte Präsident Nayib Bukele am Freitag auf Twitter mit. Allein am Donnerstag gab es laut Polizei 484 Festnahmen.