Die Sommersaison geht zwar zur Neige, doch davon ist in Villnöß nichts zu spüren – ganz im Gegenteil. Am Wochenende pilgerten wieder scharenweise Touristen nach St. Magdalena, noch mehr als in den Wochen zuvor – und alle nur für das eine Foto.<h3>\r\n400 bis 500 Touristen allein am Wochenende<\/h3>Josef Fischnaller vom Zendleser Hof in St. Magdalena ist mit seiner Geduld am Ende. Er schätzt, dass in den vergangenen Tagen 400 bis 500 Touristen nach St. Magdalena gekommen sind, um die Geisler im Abendrot zu fotografieren. „Zu dieser Jahreszeit ist es besonders schön, auch für uns Einheimische. Aber es ist zu einem großen Problem geworden“, sagt er.<BR \/><BR \/>Fischnaller bewirtschaftet einige jener Felder, die von den Fototouristen aus aller Welt regelrecht in Beschlag genommen werden. „Für uns in St. Magdalena ist es eine Zumutung. Jene, die weiter talauswärts wohnen, spüren den Besucheransturm vielleicht nur durch den starken Verkehr. Aber wir, die in und rund um St. Magdalena leben und arbeiten, spüren die Auswirkungen tagtäglich“, meint er.<h3>\r\nKein Respekt vor Privateigentum<\/h3>Die Touristen hätten keinen Respekt vor Privateigentum, Hinweisschilder würden laut Fischnaller komplett ignoriert. Viele seien zu Fuß mitten auf der Straße unterwegs und würden nicht einmal Platz machen, wenn ein Fahrzeug komme.<BR \/><BR \/>Auch die Wiesen würden von den Touristen „belagert“. „Sie picknicken dort und viele lassen Müll zurück. Wir können weder mit dem Vieh noch mit unseren Maschinen auf diese Felder“, sagt er. Dazu kommen die verstopften Straßen, die die Fahrt zur Arbeit oder zum Einkaufen zu einer Geduldsprobe machen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1366023_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„All diese Leute kommen nur wegen dieses einen Fotos“, erklärt Fischnaller. „In den letzten Tagen war genau zu beobachten, dass alle sofort talauswärts gefahren sind, sobald die Sonne untergegangen war.“<BR \/><BR \/>Die Maßnahmen der Gemeinde zur Besucherlenkung zeigen laut Fischnaller nur begrenzt Wirkung. Er sieht die Lebensqualität der Bewohner von St. Magdalena stark eingeschränkt. Auch eine gewisse Ratlosigkeit macht sich breit: „Wir wissen nicht, was wir dagegen tun sollen. Und wir haben Angst, dass die Touristen noch mehr werden. Das wäre für uns nicht mehr tragbar, dann müssten wir gehen“.<h3>\r\nBürgermeister Pernthaler: „Unmut ist verständlich“<\/h3>Bürgermeister Peter Pernthaler bestätigt, dass die Zahl der Fototouristen immer mehr zunimmt. Die Bilder der letzten Wochenenden sind gewaltig. Der Unmut der Anwohner ist verständlich“, sagt er.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1366026_image" \/><\/div>\r\nFür die Zukunft könne er sich nur eine Limitierung der Besucherzahl im Tal vorstellen. „Jede Woche sprechen wir im Gemeindeausschuss darüber, wie wir das Problem in den Griff bekommen können, und auch die eigens eingesetzte Arbeitsgruppe bemüht sich darum. Wir haben schon einige Maßnahmen umgesetzt“, so Pernthaler. <h3>\r\nAnsturm trotz Besucherlenkung<\/h3>Die Gemeinde versucht, den Besucherstrom mit rund 100 gebührenpflichtigen Parkplätzen, zwei Parkwächtern, einer Rangerin sowie einer Gebühr von 250 Euro für anreisende Reisebusse zu kontrollieren. <BR \/><BR \/>Seit Sommer ist der alte Berger Weg im Ortskern durch zwei Schranken für Berechtigte reserviert. Der Verkehr habe seitdem deutlich abgenommen. Der Weg zum Magdalener Kirchlein wurde ausgeschildert und eingezäunt, wodurch die Probleme mit Besuchern auf Wiesen und Privatgrund deutlich zurückgegangen seien. Auf der Sonnenseite gäbe es aber nach wie vor Probleme. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1366029_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n„Maßnahmen wirken, reichen aber nicht aus“<\/h3>„Die Maßnahmen zeigen zwar Wirkung“, sagt Pernthaler, „aber offensichtlich reichen sie nicht aus“. Welche weiteren Schritte nötig sind, soll auch gemeinsam mit der Bevölkerung diskutiert werden.<BR \/><BR \/>Bei Bürgerversammlungen in den kommenden Wochen werden – neben anderen Themen – Anliegen und Erfahrungen der Bevölkerung zum ausufernden Fototourismus zur Sprache kommen. Bisher umgesetzte Maßnahmen werden evaluiert und weitere Lösungsansätze diskutiert.<h3>\r\nGemeinsam nach Lösungen suchen<\/h3> Am 5. Oktober um 20 Uhr findet der Austausch im Kulturhaus St. Peter statt, am 20. Oktober um 20 Uhr folgt der Bürgerstammtisch für St. Magdalena in der Feuerwehrhalle. Der Termin für den Bürgerstammtisch in Teis steht noch nicht fest.