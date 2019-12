Ausräum- und Sicherungsarbeiten laufen

Nach den Erdrutschen und dem Steinschlag vom November auf der Bahnstrecke im Pustertal sind die Räumungs- und Sicherungsarbeiten diese Woche gut vorangegangen, berichtete am Freitag Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. „Mehrere lokale Firmen sind im Einsatz, wobei sie direkt vor Ort von den Geologen des Landes begleitet werden, damit in punkto Sicherheit die richtigen Maßnahmen gesetzt werden“, sagte Alfreider. Der Landesrat rechnet damit, dass am Freitag kommender Woche der genaue Zeitplan für die Wiederinbetriebnahme der Pustertal Bahn steht.





Gemeinsam mit STA-Präsident Martin Ausserdorfer, Landesgeologe Volkmar Mair und dem Direktor des Landesressorts für Hochbau und Geologie, Paolo Montagner, wurden in Bozen die aktuelle Lage und die nächsten Schritte besprochen.In Olang laufen unter Anleitung der Geologen die Arbeiten für den Wiederaufbau und die Stabilisierung des Hangs. Zuvor wurden die Hänge umfassend vom losen Material gesäubert.In Vintl haben die Geologen Simone Tacus und Volkmar Mair nach eingehender Begutachtung den Bau eines Schutzwalls empfohlen. Inzwischen wurde am bergseitigen Hang das lose Gestein abgetragen. Der neue Schutzwall zur Sicherung der Bahnstrecke soll 170 Meter lang und 8 Meter hoch werden. Sobald der Damm eine Höhe von 4 Metern hat, können die Geologen nach Überprüfung bereits ein Gutachten für die Öffnung der Bahnlinie geben und der Dienst kann wieder aufgenommen werden. Damit die Sicherheit der Arbeiter gewährleistet ist, wird ein Monitoring der Felsblöcke am Hang gestartet.Danach sollen die Sprengungen der großen abgebrochenen Gesteinsblöcke, die auf den Gleisen liegen, vorgenommen werden. Von der Landesabteilung Forstwirtschaft liegen die entsprechenden Genehmigungen bereits vor. Auch die Grundbesitzer haben ihre Zustimmung gegeben.Sobald die Strecke wiederhergestellt ist, werden zuerst Testfahrten durchgeführt. „Sicherheit hat Vorrang – wir wollen alle Risiken ausschließen, arbeiten aber auf Hochtouren um die Bahnlinie schnellstmöglich wieder in Betrieb zu setzen“, betonte der Landesrat.

lpa/stol