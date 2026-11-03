Der Vorfall ereignete sich vor einigen Tag in Meran in einem SASA-Bus auf der Linie 231. Bei einer routinemäßigen Kontrolle stellte der Kontrolleur fest, dass der Mann ohne gültigen Fahrschein unterwegs war. Als er darauf angesprochen wurde, geriet er plötzlich in Rage. Wütend ging der 34-Jährige auf die Einrichtung im Bus los und schlug die Schutzscheibe neben den vorderen Sitzen ein.<BR \/><BR \/>Die Busfahrt musste infolgedessen unterbrochen werden, ein Ersatzfahrzeug wurde angefordert. Für die Fahrgäste entstand dadurch eine Verspätung von rund 40 Minuten.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri von Meran beruhigten den Mann und konnten weitere Wutausbrüche verhindern. Der 34-Jährige bereits polizeibekannte Mann wurde wegen Sachbeschädigung und Unterbrechung eines öffentlichen Dienstes angezeigt.