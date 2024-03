Ausreise mit gefälschten Papieren: 33-Jähriger am Brenner festgenommen

Die Festnahme erfolgte bereits vor 2 Wochen: Am Sonntagnachmittag, 3. März, hielten Staatspolizisten den 33-Jährigen am Bahnhof Brenner auf, als er dort in einen nach München einsteigen wollte. Bei einer Kontrolle stellten sie fest, dass das Gericht von Venetien ihm erst vor wenigen Tagen verboten hatte, die Gemeinde Treviso zu verlassen.Nachdem sich die Polizisten vergewissert hatten, dass die Vorsichtsmaßnahme noch in Kraft war, konzentrierten sich die Bedenken der Polizisten auf die Identität des jungen Mannes: Er hatte zwar einen auf den ersten Blick echten Reisepass vorgelegt, doch eine eingehende Überprüfung gab ausreichende Beweise, um von einer Fälschung auszugehen, so dass der Pass in Erwartung eines Sachverständigengutachtens der Staatsanwaltschaft Bozen beschlagnahmt wurde.Der kroatische Staatsbürger wurde festgenommen erklärt und am Abend in das Gefängnis Bozen überführt. Noch in derselben Woche ordnete der Ermittlungsrichter nach der Bestätigung der restriktiven Maßnahme die sofortige Freilassung des Verhafteten an.