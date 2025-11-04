Wie der stellvertretende Polizeichef des Distrikts Dolakha, Gyan Kumar Mahato, gegenüber „The Himalayan Times“ mitteilte, ereignete sich das fatale Unglück am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr am Yalung Ri (5.647 m) im Osten Nepals. Eine Lawine erfasste eine Gruppe von Bergsteigern, die gerade zum Gipfel aufsteigen wollte.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234236_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Betroffen waren fünf ausländische Alpinisten und zwei nepalesische Bergführer: Der Südtiroler Markus Kirchler, der in Innsbruck lebende Italiener Paolo Cocco, der Italiener Marco Di Marcello, der Deutsche Jakob Schreiber, der Franzose Christian André Manfredi sowie die nepalesischen Bergführer Padam Tamang und Mere Karki.<BR \/><BR \/>Nach jüngsten Informationen wurde Paolo Cocco mittlerweile tot geborgen. Die Rettungsaktion läuft.<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>