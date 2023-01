Unterstützt wurden die Ordnungshüter bei ihrem Einsatz von 2 Hundestaffeln der Finanzpolizei. Im Visier standen vor allem die sensiblen Zonen am und rund um den Bahnhof, in der Fraktion Sinich und an weiteren viel besuchten Orten im Zentrum und in der Peripherie.Die Ordnungshüter hielten mehrere Autos an und kontrollierten unter anderem auch die Pendler am Bahnhof.Insgesamt wurden über 100 Personen überprüft, 23 von ihnen waren bereits vorbestraft und polizeibekannt.