Außerordentliche Schneefälle: A22 bleibt in Betrieb

Bereits am Freitagabend hatten die Einsatzkräfte einigen Schwerfahrzeugen zu Hilfe eilen müssen, die ohne geeignete Winterausrüstung unterwegs waren. Um zu vermeiden, dass das nächtliche Lkw-Fahrverbot auf österreichischer Seite von 22 bis 5 Uhr zu gefährlichen Situationen führt, ist ein großer Teil der Parkplätze am Autohof Sadobre für die zahlreichen Schwerfahrzeuge auf den Weg in Richtung Norden frei gehalten worden. Lastkraftwagen werden nördlich von Sterzing von Schneeräumfahrzeugen bis zur Grenze begleitet.Seit heute Samstagmorgen um 7 Uhr hingegen stauen sich die Lkws zwischen Bozen Nord und Sterzing. Aufgrund des nächtlichen Fahrverbotes mussten zahlreiche Fahrzeuge vor dem Brennerpass anhalten. Trotz der schlechten Witterungsbedingungen jedoch konnten dank eines effizienten Schneeräumdienstes bis zum heutigen Samstag um 15 Uhr mehr als 3000 Lastwagen den Brenner passieren.Insgesamt sind 280 Mitarbeiter und 220 Maschinen wie Schneepflüge, Salzstreuer und Wagen der Hilfskräfte im Einsatz.Laut den österreichischen Behörden hätte hingegen Samstag um 15 Uhr der Brennerpass über das Wochenende für die Schwerfahrzeuge gesperrt werden sollen. Auf Anfrage ist die Sperre auf 19 Uhr verschoben worden, um damit einen gefährlichen Lkw-Stau auf der A22 zu verhindern.Der Leichtverkehr hingegen ist aufgrund der Aufmerksamkeitsstufe „Bravo“ bereits erheblich zurückgegangen und gibt derzeit keinen Anlass zur Sorge.

