Aussetzung der Nasenflügeltests: Antrag auch vom Staatsrat abgewiesen

Am vergangenen Donnerstag hatte das Bozner Verwaltungsgericht den Eilantrag mehrerer Eltern, die Testpflicht an Südtirols Schulen mittels Nasenflügeltest auszusetzen, abgelehnt ( STOL hat berichtet ).Die Verhandlung zum Rekurs war für den 27. April festgesetzt worden, doch die Entscheidung ist nun schon früher gefallen:Auch der Staatsrat in Rom, zweite und letzte Instanz nach dem Verwaltungsgericht, hat den Antrag abgelehnt. Die Nasenflügeltests können somit weiter durchgeführt werden.

liz