Austausch mit Vinzenzgemeinschaft

„Als Kommission haben wir schon in der Vergangenheit immer wieder Besuche bei sozialen Organisationen und Einrichtungen gemacht, um spezielle Handlungsfelder vor Ort näher kennenzulernen, die Kooperationen zu stärken und Synergien für die Sensibilisierungsarbeit zu nutzen“, erklärt der Diözesanreferent für Arbeit und soziale Gerechtigkeit Johann Kiem.Beim Treffen im Bozner Kapuzinerkloster kam die besondere „Spiritualität“ der Vinzenzgemeinschaft zur Sprache, die Grundlage der vielfältigen Unterstützungstätigkeiten ist: Ein offenes Herz, aufrichtiger Kooperationswille und spontane niederschwellige Hilfestellungen. Überdies umfasst die konzeptionelle Ausrichtung finanzielle Unterstützungen, persönliche Gespräche, regelmäßige Telefonberatungen und transparente Spendensammlungen.Gegenwärtig werden vor allem Menschen mit Migrationshintergrund in den territorial aufgeteilten Konferenzen betreut. Als besonderer Gast war beim Treffen die Direktorin des Betriebs für Sozialdienste Bozen, Liliana Di Fede, zugegen. Sie stellte die Entwicklung der Südtiroler Sozialdienste und ganz konkrete Tätigkeiten in ihrem Arbeitsbereich vor.„Bei unserem Treffen diskutierten wir vor allem über die ,Winterquartiere„ für Obdachlose in der Stadt Bozen, über die Notwendigkeit einer soziologisch durchdachten Städteplanung, die feststellbare Professionalisierung des sozialen Ehrenamts und die Rolle der Ortskirche bei alledem“, erklärt Kiem, der anfügt: „Bei diesem Treffen wurde einmal mehr deutlich, dass trotz vieler Herausforderungen unser Land mit großer Dankbarkeit auf das bewundernswerte Engagement so vieler Menschen schauen kann.“