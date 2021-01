Australische Metropole Perth nach Corona-Fall im Lockdown

Nach Auftreten des ersten bestätigten Corona-Falls seit fast 10 Monaten im Westen Australiens hat die Stadt Perth einen Lockdown verhängt. Die Beschränkungen sollten von Sonntagabend (Ortszeit) an in der Metropole sowie in 2 benachbarten Regionen 5 Tage lang gelten, wie der Regierungschef des Bundesstaates Westaustralien, Mark McGowan, mitteilte.