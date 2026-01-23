<BR \/>In südlicher Fahrtrichtung geriet zwischen am gestrigen Donnerstagabend zwischen der Raststätte Paganella und der Ausfahrt Trient Nord ein Auto in Brand.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265472_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Flammen zerstörten das Fahrzeug vollständig. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Fahrzeughalter konnten rechtzeitig aussteigen und versuchten anschließend sogar, den Brand selbst zu löschen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265475_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Trient sowie die freiwillige Feuerwehr von St.Michael an der Etsch, die den Brand unter Kontrolle brachten.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265478_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Erhebliche Auswirkungen hatte der Vorfall auf den Verkehr. Durch das Feuer kam es zu starken Verzögerungen und Stauungen von bis zu vier Kilometern Länge.