Auto bleibt meist genutztes Verkehrsmittel – E-Bike immer beliebter

Das Landesstatistikinstitut Astat schätzt, dass die Südtiroler Bevölkerung im Alter von 14 bis 80 Jahren an einem durchschnittlichen Werktag insgesamt mehr als 10 Millionen Kilometer zurücklegt. Dabei ist das Auto nach wie vor das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel. Rund 40 Prozent der Südtiroler nutzen es als Fahrer oder Beifahrer jeden beziehungsweise fast jeden Tag.27 Prozent der Bevölkerung fahren mindestens einmal pro Woche mit einem klassischen Fahrrad. Indes erfreut sich das Elektrofahrrad immer größerer Beliebtheit. Mit etwa 12 Prozent greifen die Südtiroler sogar häufiger auf ein E-Bike als auf einen Motorroller oder ein Motorrad (7 Prozent) zurück.Was die Häufigkeit der Nutzung nachhaltiger individueller Fortbewegungsmittel, wie z.B. Fahrrad oder E-Bike betrifft, lässt sich festhalten, dass Männer diese häufiger als Frauen nutzen. Am beliebtesten sind die nachhaltigen Fortbewegungsmittel unter Schülern und Studenten, gefolgt von Rentnern.Bei den Motorrädern und Motorrollern ist in der geschlechtsspezifischen Nutzung ein ähnlicher Trend zuerkennen. Diese werden nämlich ebenfalls tendenziell häufiger von Männern genutzt als von Frauen. Außerdem nutzen italienische Muttersprachler das Motorrad mehr als deutsche Muttersprachler.Die Südtiroler sind mit den verschiedenen Verkehrsmitteln recht zufrieden, insbesondere mit den privaten Verkehrsmitteln. Ungefähr 8 von 10 Nutzer geben an, dass sie mit den Elektrofahrrädern und den Motorrädern voll und ganz zufrieden sind. An zweiter Stelle befinden sich das klassische Fahrrad und das Auto mit 70 Prozent vollkommen zufriedenen Nutzern.Zahlreich Südtiroler greifen auch auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurück. Am häufigsten werden diese von Schülern und Studenten genutzt. Zwischen den Geschlechtern ist hier nur ein leichter Unterschied festzustellen. Frauen fahren etwas häufiger mit öffentlichen Verkehrsmitteln als Männer.Abschließend gab die Hälfte der Befragten an, unter bestimmten Bedingungen bereit zu sein, mehr auf öffentliche Verkehrsmittel und Fahrräder zurückzugreifen.