Der Unfall ereignete sich gegen 4:30 Uhr auf der Brennerstaatsstraße beim Kreisverkehr Nord von Auer. <BR /><BR />Beim Eintreffen der Wehrleute stand der Pkw bereits im Vollbrand, der Fahrer hatte das Auto glücklicherweise rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. <BR /><BR />Die Wehrleute löschten den Brand unter schwerem Atemschutz und sicherten die Unfallstelle.<BR /><BR />Im Einsatz standen auch das Weiße Kreuz, die Carabinieri und der Straßendienst.