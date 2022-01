Auto gegen Lkw: Frau aus Bozen stirbt bei Unfall auf der Brennerautobahn

Es war kurz nach 14 Uhr, als das Ehepaar aus Bozen mit seinem Auto zwischen der Mautstelle Trient Zentrum und Trient Süd verunfallte: Ersten Informationen zufolge sei das Auto der beiden auf einen Lkw geprallt.Für die 70-jährige Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät, ihr 68-jähriger Ehemann am Steuer wurde erheblich verletzt ins Krankenhaus Santa Chiara in Trient gebracht.Krankenwagen, die Feuerwehr von Trient, Streifen der Verkehrspolizei sowie Fahrzeuge und Personal der A22 standen im Einsatz.Der Verkehr ist auf der Strecke blockiert, die Autobahneinfahrt Trient Nord ist geschlossen. Der Verkehr in Richtung Modena wird auf die Umgehungsstraße und nach Trient Sud umgeleitet.

stol