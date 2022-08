Aleksander Dugin - Foto: © imago stock&people / imago stock&people

Der Toyota Land Cruiser Prado ihres Vaters, in dem Daria Dugina unterwegs war, wurde auf einer Autobahn am Stadtrand von Moskau in die Luft gesprengt. Dabei starb Daria Dugina.Gerüchten zufolge sollte Aleksander Dugin, der Chef-Ideologe Putins, das eigentliche Ziel des Anschlags sein. Dieser soll zuerst zwar auch im Toyota Land Cruiser Prader gesessen haben, vor der Abfahrt aber in ein anderes Auto gestiegen sein.Vater und Tochter waren auf dem Rückweg nach Moskau, nachdem sie an einem Festival in Zakharovo teilgenommen hatten.