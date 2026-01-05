<BR \/>Am frühen Montagabend hat sich auf der Jaufenpassstraße in St. Leonhard in Passeier, unterhalb der Pension Schlossberg, ein Verkehrsunfall ereignet. Zwei Pkw kollidierten aus bislang ungeklärter Ursache, vermutlich im Zuge eines Einbiegemanövers.<BR \/><BR \/>Dabei kippte eines der Fahrzeuge um und blieb talseitig an der Leitplanke hängen. Genau diese verhinderte Schlimmeres: Ohne die Schutzplanke wäre der Wagen vermutlich von der Straße abgekommen und in den darunterliegenden Wald gestürzt.<BR \/><BR \/>Zunächst war von einer eingeklemmten Person ausgegangen worden. Die Lenkerin, eine einheimische Frau, konnte sich jedoch selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie erlitt leichte bis mittelschwere Verletzungen und wurde vom Weißen Kreuz ins Krankenhaus nach Meran gebracht.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen neben dem Weißen Kreuz auch die Carabinieri sowie die Freiwillige Feuerwehr St. Leonhard und St.Martin in Passeier, die die Unfallstelle absicherten und bei den Aufräumarbeiten halfen.