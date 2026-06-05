Aus bisher ungeklärter Ursache krachte ein Mann mit seinem Auto gegen die Tunnelwand und zog sich dabei Verletzungen zu. Er wurde an Ort und Stelle erstversorgt und ins Bozner Krankenhaus gebracht. <BR \/><BR \/>Am Auto entstand Sachschaden. Weitere Personen oder Fahrzeuge waren glücklicherweise nicht involviert. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1320516_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Während des Einsatzes und der Aufräumarbeiten, welche die Feuerwehren von Leifers und St. Jakob durchführten, musste der Tunnel gesperrt werden.