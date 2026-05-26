Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr im Bereich des Schotterwerks auf der Landesstraße in Teis.<BR \/><BR \/>Ein Auto war aus bislang ungeklärter Ursache auf eine Leitplanke aufgefahren. Dabei wurde ein 85-jähriger Mann aus Villnöß schwer verletzt. Der Südtiroler wurde vom Weißen Kreuz erstversorgt und anschließend vom Rettungshubschrauber Pelikan 1 ins Krankenhaus Bozen geflogen.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen das Weiße Kreuz Klausen, der Rettungshubschrauber Pelikan 1, die Freiwillige Feuerwehr Teis sowie die Carabinieri Brixen.