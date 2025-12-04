Um 15.30 Uhr geriet ein Wagen auf der Grödnerstraße ins Schleudern und prallte gegen die Tunnelwand (im zweiten Tunnel Richtung Gröden). Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gefahren. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246392_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Um 16.12 Uhr brauchte eine Frau Hilfe, die auf einer Eisenstiege im Außenbereich eines Hauses entlang der Brennerstaatsstraße ausgerutscht war und in der Folge zwischen zwei Stufen festhing. <BR \/><BR \/>Die Feuerwehr spreizte mit hydraulischem Rettungsgerät die Stiege auseinander, sodass die Frau dem Weißen Kreuz übergeben werden konnte.