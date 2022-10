Auto mit 18-jähriger Lenkerin überschlägt sich wegen Reh

Die junge Frau und ihr 17-jähriger Beifahrer konnten sich selbst aus dem Auto befreien, das in einem Waldstück am Dach zu liegen kam.



Die Lenkerin wollte dem Tier auf der Straße in Richtung Gnadenwald ausweichen, kam aber von der Fahrbahn ab. Die beiden wurden laut Polizei mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.