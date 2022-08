Auto mit 5 Insassen gegen Felsen: Eine Person erheblich verletzt

Es war 23.20 Uhr, als der Alarm einging. Das Auto mit 5 Insassen war auf der alten Grödner Staatsstraße taleinwärts unterwegs, als es am Taleingang frontal gegen einen Felsen prallte. Sofort rückten mehrere Einsatzkräfte aus und eilten zum Unfallort.Alle Insassen konnten sich selbstständig aus dem Wagen befreien. Ein 48-jähriger Mann aus Peru verletzte sich bei dem Unfall aber mittelschwer. Er wurde an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend in das Krankenhaus von Brixen gefahren.Im Einsatz standen das Weiße Kreuz der Sektion Klausen und Gröden, die Freiwillige Feuerwehr Waidbruck und die Carabinieri, die den Unfallhergang ermitteln.