Das Auto prallte gegen 20.20 Uhr kurz vor Pontives am Grödner Taleingang gegen eine Mauer. Sofort rückten die Einsatzkräfte aus.Die Sanitäter des Roten Kreuzes versorgten die beiden leicht verletzten Insassen an der Unfallstelle und brachten sie anschließend in das Krankenhaus von Brixen.Bei dem Unfall wurde der Pkw erheblich beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr St. Peter / Lajen kümmerte sich um die Aufräumarbeiten.Im Einsatz standen auch die Carabinieri.