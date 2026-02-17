Kurz nach 2 Uhr morgens wurde die Freiwillige Feuerwehr Lana zu einem Einsatz auf der MeBo-Nordspur gerufen. Ein Auto war aus bislang ungeklärter Ursache mehrfach gegen die Leitplanken geprallt und schließlich quer auf der Fahrbahn stehen geblieben.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1277241_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der einheimische Fahrer wurde vor Ort vom Weißes Kreuz Lana medizinisch erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus nach Meran gebracht. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1277244_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Lana sicherte den betroffenen Straßenabschnitt mit mehreren Einsatzfahrzeugen ab und stellte den Brandschutz sicher. Nach Abschluss der Unfallaufnahme durch die Staatspolizei konnte das Unfallfahrzeug geborgen werden. Im Anschluss wurden die Aufräumarbeiten durchgeführt und die Fahrbahn wieder freigegeben.