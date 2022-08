Gegen 1.30 Uhr kam das Auto, in dem der junge Mann mit 2 weiteren Personen unterwegs war, in Isera von der Straße ab und prallte frontal gegen eine Mauer.Der 21-jährige Mann, der auf dem Rücksitz saß, wurde mehrere Meter aus dem Auto geschleudert und war sofort tot.Die beiden anderen Personen erlitten schwere Verletzungen, schweben aber ersten Informationen zufolge nicht in Lebensgefahr.Im Einsatz standen die Rettungskräfte, die Straßenpolizei und die Feuerwehr.