Auto prallt gegen Haus: Junge Frau und 3 Kinder tot

Der Pkw, ein dunkler Fiat Stilo, war Richtung Sant'Ilario unterwegs, als er gegen das Haus prallte. Sofort rückten sämtliche Einsatzkräfte aus. Der schwerverletzte Fahrer wurde von der Feuerwehr aus dem Autowrack befreit, an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend in das Krankenhaus von Reggio Emilia gebracht. Für die die Frau und die 3 Kinder kam jede Hilfe zu spät. Sie starben noch an der Unfallstelle.Die Opfer sind albanischer Herkunft. Noch ist unklar, ob es sich um eine Familie handelt. Ersten Informationen zufolge war die 22-Jährige die Mutter des 2-jährigen Kindes.Die Polizei ermittelt den genauen Unfallhergang.Die Tragödie geschah auf einer Strecke, die bereits wegen ihrer Gefährlichkeit und der Verkehrsüberlastung bekannt ist. Es handelt sich um eine Alternativroute zur A1, die bei Autofahrern sehr beliebt ist, wenn die Autobahn überlastet ist. In den vergangenen Jahren ist es auf dieser Strecke zu mehreren, auch tödlichen Unfällen gekommen.