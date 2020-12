Autofahrer tötet 2 Fußgänger in Trier – 51-jähriger Deutscher gefasst

Die Hintergründe zu dem Vorfall waren zunächst unklar. Der SWR berichtete unter Berufung auf den Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD), dass mindestens 2 Menschen getötet und 10 weitere verletzt worden seien. Ein Sprecher der Polizei sprach von mehreren Verletzten.Die Polizei rief via Twitter die Menschen in Trier zunächst dazu auf, den Bereich in der Innenstadt zu meiden. Die Warnung konnte wenig später aufgehoben werden.Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften war im Einsatz.Am Steuer des Wagens in Trier saß ein 51 Jahre alter Mann. Es handle sich um einen Deutschen aus dem Kreis Trier-Saarburg, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Trier, Karl-Peter Jochem, am Dienstag.Er sei mit einem SUV durch eine Fußgängerzone gefahren und habe offenbar „wahllos“ Menschen angefahren.Der Mann wurde festgenommen, das Fahrzeug sichergestellt.

dpa