Die Verletzten kamen ins Krankenhaus, sind aber nicht in Lebensgefahr. Polizeibeamte, die wegen einer Verkehrskontrolle in der Nähe waren, beschossen das Auto, um es anzuhalten. Hinweise auf einen Anschlag gab es laut Polizei bislang nicht.<h3>\r\nTatverdächtige lassen Auto zurück<\/h3>Die Tatverdächtigen, deren Anzahl ebenfalls zunächst unklar war, flohen zu Fuß und ließen den Wagen zurück. Die Fahndung nach ihnen blieb zunächst erfolglos, wie die Sprecherin sagte. Ein dpa-Reporter sprach von mehreren Autos mit Beschädigungen – platten Reifen, einer zerstörten Heckscheibe und Einschusslöchern.<BR \/><BR \/>Die Hintergründe des Vorfalls vom späten Montagabend waren unklar, allerdings gehen die Ermittler davon aus, dass die Beteiligten sich kannten. Die mutmaßlichen Täter hätten sich die Menschengruppe wohl gezielt ausgesucht, nicht wahllos, sagte die Sprecherin. Es habe sich um eine kleine Gruppe gehandelt.<BR \/><BR \/>„Der Tathergang und die genauen Tatbeteiligungen sind weiterhin Bestandteil der Ermittlungen“, sagte die Sprecherin. Die Ermittlungen dauern an, auch Spuren wurden zunächst noch gesichert.<h3>\r\nGroßeinsatz für Polizei Feuerwehr und Rettungsdienst<\/h3>In der Nähe des Tatorts beim Schützenplatz in Neustadt lief gerade eine Verkehrskontrolle mit Unbeteiligten, so bekamen die Beamten nach den Worten der Sprecherin den Vorfall kurz vor Mitternacht direkt mit. Um das Auto zu stoppen, hätten sie dann entschieden, auf den Wagen zu schießen.<BR \/><BR \/>Nach Angaben des Reporters war es ein Großeinsatz für die Polizei, aber auch für die Feuerwehr und den Rettungsdienst. Die Polizei war mit zahlreichen und teils schwer bewaffneten Kräften im Einsatz, auch ein Polizeihubschrauber war dabei. Der Tatort wurde abgesperrt, um Spuren zu sichern.