<BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Gossensass rückte sofort zum Einsatzort aus. Zunächst sicherten die Wehrmänner das Unfallfahrzeug, um ein weiteres Abrutschen zu verhindern und um sicherzugehen, dass keine Betriebsstoffe ins Wasser gelangten. <BR \/><BR \/>Anschließend wurde der Wagen mithilfe eines Kranes vorsichtig aus dem Bachbett geborgen.<BR \/><BR \/>Die Fahrzeuginsassen hatten großes Glück: Sie kamen mit leichten Verletzungen davon. Im Einsatz standen neben der Feuerwehr auch Rettungsdienste und die Ordnungskräfte.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie haben Fehler entdeckt? Geben Sie uns gerne Bescheid!<\/a>