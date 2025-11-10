Gegen 5 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Truden gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Montan zu einem Einsatz auf Höhe des Hotels Pausa gerufen.<BR \/><BR \/>Ein Fahrzeug war dort aus noch unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und seitlich in einer Böschung zum Liegen gekommen. Die Lenkerin konnte von den Einsatzkräften rasch und unverletzt aus dem Fahrzeug befreit werden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1236198_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Neben den Feuerwehren standen auch die Carabinieri von Truden sowie ein Abschleppdienst im Einsatz.