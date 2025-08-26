<BR \/>Die Rettungskräfte, aber auch die Carabinieri von Borgo Valsugana staunten nicht schlecht, als sie beim Rettungseinsatz nach dem Unfall drei Minderjährige im Wrack des Mini Cooper vorfanden. <BR \/><BR \/>Sie ließen die drei Jugendlichen aussteigen – glücklicherweise zog sich keiner von ihnen schwere Verletzungen zu. Mit dem Wagen hatten die drei nämlich ein Brückengeländer nahe Pergine Valsugana durchbrochen, in der Folge war das Auto in ein trockenes Bachbett gestürzt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204776_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Fahrzeug war auf dem Dach gelandet – die drei Minderjährigen blieben glücklicherweise nicht eingeklemmt, die Fahrzeugbergung gestaltete sich jedoch kompliziert. <BR \/><BR \/>Ersten Informationen zufolge hatte der Jugendliche am Steuer den Wagen der volljährigen Schwester gestohlen. Die Carabinieri haben die Erhebungen zum Unfall aufgenommen.