Zu einem Verkehrsunfall ist es am heutigen Dienstagmorgen gegen 7 Uhr talauswärts bei Astfeld gekommen. Rund zwei Kilometer nach dem Dorf geriet ein Auto ins Rutschen, überschlug sich und kam schließlich auf der Leitplanke zum Liegen.<BR \/><BR \/>Die Lenkerin des Fahrzeuges hatte großes Glück: Sie wurde nur leicht verletzt und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die Frau wurde vom Weißen Kreuz erstversorgt und zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus Bozen gebracht. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Astfeld sowie die Freiwillige Feuerwehr Sarnthein, die Gemeindepolizei Sarntal, das Weiße Kreuz und ein Abschleppdienst. <BR \/><BR \/>Die Straße musste für die Dauer der Aufräumarbeiten kurzzeitig gesperrt werden. Inzwischen ist die Fahrbahn wieder vollständig für den Verkehr freigegeben.