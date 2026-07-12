Der Zwischenfall ereignete sich gegen 1.20 Uhr. Ein Einheimischer war in Richtung Bruneck unterwegs, als sich sein Wagen auf der Pustertaler Staatsstraße in der Nähe des Café Zu Treyen überschlug und über die Leitplanke hinausgeschleudert wurde. <BR \/><BR \/>Ein zufällig vorbeifahrender Notarzt wurde auf den Vorfall aufmerksam und half dem Verletzten aus dem Auto. Die zur Hilfe gerufenen Sanitäter des Weißen Kreuzes brachten ihn anschließend ins Krankenhaus. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri ermitteln zum Unfallhergang. Im Einsatz standen weiters die Freiwilligen Feuerwehren von St. Sigmund und Kiens.